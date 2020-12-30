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В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Киев • УНН

 • 9615 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине с начала нынешнего эпидемического сезона, с 28 сентября ОРВИ и гриппом переболело уже 5,7% населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

“В декабре 2020 года на ОРВИ заболели 693 619 украинцев. Всего с начала сезона — с 28 сентября по 27 декабря 2020 года — в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны. Ни одного летального случая не зарегистрировано”, — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 29 декабря 2020 года:

• 32 888 человек госпитализированы, из них 39,5% детей в возрасте до 17 лет.
• У 336 пациентов зарегистрировали гриппоподобные заболевания (ГПЗ). Из них лабораторно обследовали 73 пациентов, по результатам исследования выявлено вирусы гриппа типа В (1) и SARS-CoV-2 (17).

• У 542 пациентов зафиксировали тяжелые острые респираторные инфекции (ТОРИ). Из них лабораторно обследовали 85 пациентов, по результатам исследования получены 29,4% положительных результатов на грипп и другие вирусы респираторной группы инфекций: вирусы гриппа типов А (Н1) pdm09 (1), В (3), SARS-CoV-2 (19 ) и вирусы респираторной группы инфекций — коронавирусы типов OC-43 (1) и NKU-1 (1).

Сообщается, что за неделю 21-27 декабря 2020 года в Херсонской и Черкасской областях интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог и был на среднем уровне интенсивности эпидемического процесса.

“В других регионах Украины интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ не превышали эпидемических порогов, рассчитанных для этих областей. Всего в Украине показатель заболеваемости на 21,1% меньше эпидемического порога, и составляет 381,2 на 100 000 населения”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 172 051 человек, в том числе 79 754 — из групп медицинского и эпидемического риска.

Напомним, в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей.

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