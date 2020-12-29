У столиці впала захворюваність на грип та ГРВІ: почали менше хворіти діти

“У столиці за 52-ий тиждень 2020 року зареєстровано 10 685 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,9%. Наразі показник захворюваності становить 360,1. Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 156 (зниження на 4,5%), дорослих – 6 529 (майже на рівні минулого тижня)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у структурі захворюваності діти становлять 38,9%, а на попередньому тижні – 37,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 9,4% – зареєстровано 2 072 випадки.

“До медичних закладів за 52-й тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 27 – діти”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, медики дали поради, як українцям захиститися від грипу.