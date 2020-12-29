В столице упала заболеваемость гриппом и ОРВИ: стали меньше болеть дети

"В столице за 52-ю неделю 2020 года зарегистрировано 10 685 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 360,1. В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболело - 4156 (снижение на 4,5%), взрослых - 6529 (почти на уровне прошлой недели)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 38,9%, а на предыдущей неделе - 37,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 9,4% - зарегистрировано 2072 случая.

"В медицинские учреждения за 52-ю неделю госпитализировано 35 человек, из них 27 - дети", - указано в сообщении.

Напомним, медики дали советы, как украинцам защититься от гриппа.