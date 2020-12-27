У ЦГЗ дали поради, як українцям захиститися від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Центрі громадського здоров’я дали поради як захистити себе та близьких від грипу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
“Зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. У цей період значно зростає ризик інфікуватися. Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітряно-крапельним механізмом при кашлі, чханні... Респіраторні захворювання зазвичай передаються від людини до людини. Деякі люди можуть заразитися, доторкнувшись до предмета на якому містяться патогенні мікроорганізми, а потім доторкнувшись до рота або носа”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що для того аби захистити себе та своїх близьких треба:
— уникати/звести до мінімуму контакт із людьми, у яких є симптоми респіраторного захворювання;
— тримайтеся на безпечній дистанції від інших;
— надягайте маску;
— пам’ятайтате про етикет при кашлі. Прикривати ніс і рот згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання;
— часто мийти руки водою з милом. Якщо мило і вода недоступні, використовувати деззасіб. Це особливо важливо після дотику до поверхонь або предметів, загального користування та тих, які можуть бути забруднені краплями;
— не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби;
— очищати, дезінфікувати поверхні і предмети, які можуть бути забруднені мікробами;
— віруси не люблять свіже повітря, тому частіше треба провітрювати приміщення, робити вологе прибирання;
— харчуйтеся збалансовано, вживати достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів;
— дотримуйтеся нормального режиму дня;
— вести здоровий спосіб життя;
— одягайтеся відповідно до погоди і тримати ноги в теплі.
“Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що у разі симптомів захворювання необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря.
Нагадаємо, в Україні з початку нинішнього епідемічного сезону, з 28 вересня, на ГРВІ та грип перехворіло вже 5,4% населення. Лише за тиждень з 14 по 20 грудня на ГРВІ захворіли майже 172 тис. осіб, із них 41,1% — діти.