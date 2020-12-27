У ЦГЗ дали поради, як українцям захиститися від грипу

“Зараз триває сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. У цей період значно зростає ризик інфікуватися. Багато мікроорганізмів, що викликають респіраторні захворювання, передаються повітряно-крапельним механізмом при кашлі, чханні... Респіраторні захворювання зазвичай передаються від людини до людини. Деякі люди можуть заразитися, доторкнувшись до предмета на якому містяться патогенні мікроорганізми, а потім доторкнувшись до рота або носа”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що для того аби захистити себе та своїх близьких треба:

— уникати/звести до мінімуму контакт із людьми, у яких є симптоми респіраторного захворювання;

— тримайтеся на безпечній дистанції від інших;

— надягайте маску;

— пам’ятайтате про етикет при кашлі. Прикривати ніс і рот згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання;

— часто мийти руки водою з милом. Якщо мило і вода недоступні, використовувати деззасіб. Це особливо важливо після дотику до поверхонь або предметів, загального користування та тих, які можуть бути забруднені краплями;

— не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби;

— очищати, дезінфікувати поверхні і предмети, які можуть бути забруднені мікробами;

— віруси не люблять свіже повітря, тому частіше треба провітрювати приміщення, робити вологе прибирання;

— харчуйтеся збалансовано, вживати достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів;

— дотримуйтеся нормального режиму дня;

— вести здоровий спосіб життя;

— одягайтеся відповідно до погоди і тримати ноги в теплі.

“Деяким респіраторним захворюванням, наприклад грип, можна запобігти за допомогою вакцинації. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Особливо важливою вакцинація є для людей із груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що у разі симптомів захворювання необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Україні з початку нинішнього епідемічного сезону, з 28 вересня, на ГРВІ та грип перехворіло вже 5,4% населення. Лише за тиждень з 14 по 20 грудня на ГРВІ захворіли майже 172 тис. осіб, із них 41,1% — діти.