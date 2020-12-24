На ГРВІ та грип перехворіли вже 5,4% населення України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні з початку нинішнього епідемічного сезону, з 28 вересня, на ГРВІ та грип перехворіло вже 5,4% населення. Лише за тиждень з 14 по 20 грудня на ГРВІ захворіли майже 172 тис. осіб, із них 41,1% - діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,8% більше даних аналогічного періоду минулого сезону. З 28 вересня до 20 грудня 2020 року перехворіло 5,4% населення країни. Гспіталізовано 30 460 осіб, із них 39,2% — діти віком до 17 років", - йдеться в інформаційному бюлетені грипу та ГРВІ від МОЗ.
"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 171 996 осіб, із них 41,1% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 000 населення, що на 6,3% менше епідемічного порога, розрахованого для України", - додали у відомстві.
Зазначається, що в країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу. За тиждень проти грипу вакциновано 14 464 людини, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 165 667 осіб.
"За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР зразків матеріалів (за звітний тиждень - ред.) не отримано позитивних результатів на вірус грипу", - додали в МОЗ.
Нагадаємо, у Києві за минулий тиждень зареєстровано 11 653 хворих на грип та ГРВІ, захворюваність є нижчою базової лінії на 47,6%.