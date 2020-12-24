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ОРВИ и гриппом переболели уже 5,4% населения Украины

Киев • УНН

 • 11059 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине с начала нынешнего эпидемического сезона, с 28 сентября, ОРВИ и гриппом переболело уже 5,4% населения. Только за неделю с 14 по 20 декабря ОРВИ заболели почти 172 тыс. человек, из них 41,1% - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

ОРВИ и гриппом переболели уже 5,4% населения Украины

"Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8% больше данных аналогичного периода прошлого сезона. С 28 сентября по 20 декабря 2020 года переболело 5,4% населения страны. Гспитализовано 30 460 человек, из них 39,2% - дети до 17 лет", - говорится в информационном бюллетене гриппа и ОРВИ от Минздрава.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 000 населения, что на 6,3% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа. За неделю против гриппа вакцинировано 14 464 человека, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 165 667 человек.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР образцов материалов (за отчетную неделю - ред.) не получено положительных результатов на вирус гриппа", - добавили в Минздраве.

Напомним, в Киеве за неделю зарегистрировано 11 653 больных гриппом и ОРВИ, заболеваемость ниже базовой линии на 47,6%.

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