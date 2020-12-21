У Києві за тиждень зафіксовано понад 11 тисяч хворих на грип на ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві за минулий тиждень зареєстровано 11 653 хворих на грип та ГРВІ, захворюваність є нижчою базової лінії на 47,6%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“У столиці за 51-й тиждень 2020 року зареєстровано 11 653 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 47,6%. Наразі показник захворюваності становить 392,7”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло — 4 350 (зниження на 4,4%), дорослих — 7 303 (майже на рівні минулого тижня).
“У структурі захворюваності діти становлять 37,3%, а на попередньому тижні — 38,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,6% — зареєстровано 2 287 випадків”, — йдеться у повідомленні.
Так, до медичних закладів за 51-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 30 — діти.
Нагадаємо, експерт розповіла, які штами грипу очікуються цього року.