В Киеве за неделю зафиксировано более 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

"В столице за 51-ю неделю 2020 года зарегистрировано 11 653 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 47,6%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 392,7", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 4350 (снижение на 4,4%), взрослых - 7303 (почти на уровне прошлой недели).

"В структуре заболеваемости дети составляют 37,3%, а на предыдущей неделе - 38,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 1,6% - зарегистрировано 2287 случаев", - говорится в сообщении.

Так, в медицинские учреждения за 51-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 30 - дети.

Напомним, эксперт рассказала, какие штаммы гриппа ожидаются в этом году.