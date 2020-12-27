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В ЦОЗ дали советы, как украинцам защититься от гриппа

Киев • УНН

 • 19232 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Центре общественного здоровья дали советы как защитить себя и близких от гриппа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

В ЦОЗ дали советы, как украинцам защититься от гриппа

“Сейчас идет сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. В этот период значительно возрастает риск заразиться. Многие микроорганизмы, вызывающие респираторные заболевания, передаются воздушно-капельным механизмом при кашле, чихании... Респираторные заболевания обычно передаются от человека к человеку. Некоторые люди могут заразиться, прикоснувшись к предмету на котором содержатся патогенные микроорганизмы, а затем прикоснувшись ко рту или носу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы защитить себя и своих близких надо:

— избегать/свести к минимуму контакт с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания;
— держитесь на безопасной дистанции от других;
— одевайте маску;
— помните об этикете при кашле. Прикрывать нос и рот изгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания;
— часто мойте руки водой с мылом. Если мыло и вода недоступны, использовать дезсредство. Это особенно важно после прикосновения к поверхностям или предметов общего пользования и тех, которые могут быть загрязнены каплями;
— не касатся к глазам, носу и рту. Таким образом распространяются микробы;
— очищать, дезинфицировать поверхности и предметы, которые могут быть загрязнены микробами;
— вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще надо проветривать помещение, делать влажную уборку;
— питаться сбалансировано, употреблять достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов;
— придерживаться нормального режима дня;
— вести здоровый образ жизни;
— одеваться по погоде и держать ноги в тепле.

“Некоторые респираторные заболевания, например грипп, можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Особенна важна вакцинация для людей из групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что при появлении симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться к семейному врачу.

Напомним, в Украине с начала нынешнего эпидемического сезона, с 28 сентября ОРВИ и гриппом переболело уже 5,4% населения. Только за неделю с 14 по 20 декабря ОРВИ заболели почти 172 тыс. человек, из них 41,1% — дети.

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