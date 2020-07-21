В Україні на COVID-19 захворіло вже понад 8 тисяч медичних працівників

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 673 особи, з них 50 дітей, а також 35 медичних працівників. Було госпіталізовано 162 особи, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 760 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 60166 людей, з них 4254 дитини, а також 8020 медичних працівників. При цьому загалом одужало 32199 людей, а летальних випадків 1518", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 21 липня зафіксовано вже 60 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 600.