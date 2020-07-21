В Украине COVID-19 заболело уже более 8 тысяч медицинских работников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 8020 медицинских работников и 4254 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 673 человека, из них 50 детей, а также 35 медицинских работников. Были госпитализированы 162 человека, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 760 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 60166 человек, из них 4254 ребенка, а также 8020 медицинских работников. При этом в целом выписаны 32199 человек, а летальных случаев 1518", - отметил он.
Напомним, в Украине на 8:45 21 июля зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущего дня - более 600.