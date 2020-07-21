В Украине COVID-19 заболело уже более 8 тысяч медицинских работников

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103860 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113255 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118144 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152534 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117344 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142906 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104553 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105236 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102330 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Украине COVID-19 заболело уже более 8 тысяч медицинских работников

В Украине COVID-19 заболело уже более 8 тысяч медицинских работников

Киев  •  УНН

 • 11883 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 8020 медицинских работников и 4254 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 673 человека, из них 50 детей, а также 35 медицинских работников. Были госпитализированы 162 человека, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 760 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 60166 человек, из них 4254 ребенка, а также 8020 медицинских работников. При этом в целом выписаны 32199 человек, а летальных случаев 1518", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 21 июля зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущего дня - более 600.

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