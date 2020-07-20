В Україні на COVID-19 захворіло 7 985 медичних працівників

"За минулу добу (на COVID-19 - ред.) захворіла 651 особа, з них 34 дитини, а також 27 медичних працівників. Було госпіталізовано 134 особи, зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужало 560 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 59 493 людини, з них 4 204 дитини, а також 7 985 медичних працівників. При цьому загалом одужало 31 439 людей, а летальних випадків 1 498", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 20 липня зафіксовано вже майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.