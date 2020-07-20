В Украине на COVID-19 заболело 7985 медицинских работников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 7985 медицинских работников и 4204 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболел 651 человек, из них 34 ребенка, а также 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека, зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 560 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 59493 человека, из них 4204 ребенка, а также 7985 медицинских работников. При этом в целом выписаны 31439 человек, а летальных случаев 1498", - отметил он.
Напомним, в Украине на 9:00 20 июля зафиксировано уже почти 59,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев меньше, чем днем ранее.