В Україні може відбутися сплеск захворювання на COVID-19 - епідеміолог

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35687 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81942 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121796 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173277 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 170603 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170377 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147766 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115397 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108603 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308365 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79719 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67966 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 42055 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 33919 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 38689 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182641 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308367 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569562 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513367 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 38689 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92307 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119947 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142963 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156499 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В Україні може відбутися сплеск захворювання на COVID-19 - епідеміолог

В Україні може відбутися сплеск захворювання на COVID-19 - епідеміолог

Київ • УНН

 • 315471 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Нова хвиля коронавірусу в Європі може спричинити і різке зростання захворюваності в Україні через певний період часу. Адже українці активно повертаються додому, а протиепідеміологічні заходи майже не виконуються. Про це в коментарі УНН повідомила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

Цитата

«У багатьох європейських країнах, зокрема і у Франції, і в Німеччині, і у Великій Британії, пішла літня хвиля, і зростання відбувається дуже активно і дуже швидко. Якщо брати логіку поширення інфекційних захворювань і враховуючи, що українці сьогодні переміщаються дуже активно між європейськими країнами і Україною, це все говорить про те, що в нас також через певний період має відбуватися зростання захворюваності. Звісно, відсутність авіасполучення являється своєрідним штучним введенням протиепідеміологічних заходів. Проте, люди все одно переміщуються потягами і автотранспортом. Особливо враховуючи, що все більше людей повертаються. Змішування населення відбувається активно», – повідомила Мухарська.

Епідеміолог додала, що крім того, в Україні майже відсутні протиепідеміологічні і профілактичні заходи. Їх не виконують ні громадяни, ні громадські заклади, що теж може вплинути на поширення вірусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи можна забути про COVID-19? Відповідає Ольга Голубовська

«Але чи буде хвиля підйому захворювання, ми, мабуть, не побачимо, тому що на сьогодні в нас, наскільки розумію, не дуже працює система фіксації випадків. Буде важко оцінити реальну ситуацію. Ми зможемо це помітити, якщо відбуватиметься швидке зростання, багато людей потребуватимуть стаціонарного лікування, чи, що гірше, буде висока смертність. Проте, якщо враховувати, що в європейських країнах поширюється Омікрон і клінічна картина не така критична, як це було при поширенні Дельти, багато людей, скоріше за все, будуть переносити на ногах захворювання, то ми не побачимо цієї картини», – зазначила лікар.

Контекст

В Україні потенційно готуються до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. Минулого тижня було зафіксовано 1018 випадків, а позаминулого 943. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90