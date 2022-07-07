В Україні може відбутися сплеск захворювання на COVID-19 - епідеміолог

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«У багатьох європейських країнах, зокрема і у Франції, і в Німеччині, і у Великій Британії, пішла літня хвиля, і зростання відбувається дуже активно і дуже швидко. Якщо брати логіку поширення інфекційних захворювань і враховуючи, що українці сьогодні переміщаються дуже активно між європейськими країнами і Україною, це все говорить про те, що в нас також через певний період має відбуватися зростання захворюваності. Звісно, відсутність авіасполучення являється своєрідним штучним введенням протиепідеміологічних заходів. Проте, люди все одно переміщуються потягами і автотранспортом. Особливо враховуючи, що все більше людей повертаються. Змішування населення відбувається активно», – повідомила Мухарська.

Епідеміолог додала, що крім того, в Україні майже відсутні протиепідеміологічні і профілактичні заходи. Їх не виконують ні громадяни, ні громадські заклади, що теж може вплинути на поширення вірусу.

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«Але чи буде хвиля підйому захворювання, ми, мабуть, не побачимо, тому що на сьогодні в нас, наскільки розумію, не дуже працює система фіксації випадків. Буде важко оцінити реальну ситуацію. Ми зможемо це помітити, якщо відбуватиметься швидке зростання, багато людей потребуватимуть стаціонарного лікування, чи, що гірше, буде висока смертність. Проте, якщо враховувати, що в європейських країнах поширюється Омікрон і клінічна картина не така критична, як це було при поширенні Дельти, багато людей, скоріше за все, будуть переносити на ногах захворювання, то ми не побачимо цієї картини», – зазначила лікар.

Контекст

В Україні потенційно готуються до можливої нової хвилі зростання кількості випадків COVID-19. Минулого тижня було зафіксовано 1018 випадків, а позаминулого 943. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.