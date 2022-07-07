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В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог

В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Новая волна коронавируса в Европе может повлечь за собой и резкий рост заболеваемости в Украине через определенный период времени. Украинцы ведь активно возвращаются домой, а противоэпидемиологические мероприятия почти не выполняются. Об этом в комментарии УНН сообщила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Цитата

«Во многих европейских странах, в том числе и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, пошла летняя волна, и рост происходит очень активно и очень быстро. Если брать логику распространения инфекционных заболеваний и учитывая, что украинцы сегодня перемещаются очень активно между европейскими странами и Украиной, это все говорит о том, что у нас также через определенный период должен происходить рост заболеваемости. Конечно, отсутствие авиасообщения является своеобразным искусственным введением противоэпидемиологических мер. Однако люди все равно перемещаются поездами и автотранспортом. Особенно учитывая, что все больше людей возвращаются. Смешение населения происходит активно», – сообщила Мухарска.

Эпидемиолог добавила, что, кроме того, в Украине почти отсутствуют противоэпидемиологические и профилактические меры. Их не выполняют ни граждане, ни общественные учреждения, что тоже может повлиять на распространение вируса.

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«Но будет ли волна подъема заболевания, мы, пожалуй, не увидим, потому что на сегодняшний день у нас, насколько понимаю, не очень работает система фиксации случаев. Трудно будет оценить реальную ситуацию. Мы сможем это заметить, если будет происходить быстрый рост, многие будут нуждаться в стационарном лечении, или, что хуже, будет высокая смертность. Однако, если учитывать, что в европейских странах распространяется Омикрон и клиническая картина не так критична, как это было при распространении Дельты, многие люди, скорее всего, будут переносить на ногах заболевание, то мы не увидим этой картины», – отметила врач.

Контекст

В Украине потенциально готовятся к возможной новой волне роста количества случаев COVID-19. На прошлой неделе было зафиксировано 1018 случаев, а позапрошлой 943. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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