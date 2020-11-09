В Україні минулого тижня на COVID-19 захворіло понад 2,7 тис. правоохоронців МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні упродовж минулого тижня на COVID-19 захворіло 2719 правоохоронців МВС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Сьогодні, 9 листопада, за добу зафіксовано 441 випадок зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, упродовж минулого тижня таких випадків було 2719”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано у Дніпропетровській області (+28), у Черкаській області (+26) та в м. Києві (+40).
“З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 15 415 працівника МВС, одужало — 14 379, померло — 40”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні за минулий тиждень всього було виявлено понад 66 тисяч випадків захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, що на майже 13,5 тис. більше, ніж позаминулого тижня.