В Украине на прошлой неделе на COVID-19 заболело более 2,7 тыс. правоохранителей МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине в течение прошлой недели на COVID-19 заболело 2719 правоохранителей МВД. Об этом УНН сообщает из ссылкой на пресс-службу МВД.
“Сегодня, 9 ноября, в сутки зафиксирован 441 случай заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2719”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (+28), в Черкасской области (+26) и в г. Киеве (40).
“С начала пандемии на коронавирусную болезнь заболело 15 415 работника МВД, выздоровели — 14 379, умерло — 40”, — отмечается в сообщении.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за прошедшую неделю всего было выявлено более 66 тысяч случаев заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19, что почти на 13,5 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе.