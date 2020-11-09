МОЗ: в Україні за минулий тиждень виявили понад 66 тис. нових випадків COVID-19

"За минулий тиждень було виявлено та лабораторно підтверджено діагноз COVID-19 у 66 тисяч 824 осіб – це майже на 13,5 тисяч більше нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, ніж на позаминулому тижні", - повідомив Степанов.

За його словами, також за минулий тиждень було зроблено методом ПЛР 301 тис. 575 тестувань.

"Проти 293 тисяч 494 тестувань за позаминулий тиждень. Ви бачите, що ми збільшили більше ніж на 8 тисяч тестувань за тиждень. Якщо говорити про тестування, то щодо залишків, які у нас є в лабораторних центрах: відповідно, як наслідок, що люди чекають певний період часу щодо результатів тестування, то зараз у нас ще залишається напружена ситуація і Житомирській області, Запорізькій області, Київській області, Миколаївській області", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.