Минздрав: в Украине за прошедшую неделю выявили более 66 тыс. новых случаев COVID-19

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине за прошедшую неделю всего было выявлено более 66 тысяч случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, что почти на 13,5 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.