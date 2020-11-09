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Минздрав: в Украине за прошедшую неделю выявили более 66 тыс. новых случаев COVID-19

Минздрав: в Украине за прошедшую неделю выявили более 66 тыс. новых случаев COVID-19

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине за прошедшую неделю всего было выявлено более 66 тысяч случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, что почти на 13,5 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшую неделю было выявлено и лабораторно подтверждено диагноз COVID-19 у 66 тысяч 824 человек - это почти на 13,5 тысяч больше новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, чем на позапрошлой неделе", - сообщил Степанов.

По его словам, также за неделю было сделано методом ПЦР 301 тыс. 575 тестов.

"Против 293 тысяч 494 тестов за позапрошлую неделю. Вы видите, что мы увеличили более чем на 8 тысяч тестов в неделю. Если говорить о тестировании, то по остаткам, которые у нас есть в лабораторных центрах: в соответствии, как следствие, что люди ждут определенный период времени за результатами тестирования, то сейчас у нас еще остается напряженная ситуация и Житомирской области, Запорожской области, Киевской области, Николаевской области", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысяч, традиционное уменьшение на выходных.

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