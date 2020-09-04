В Україні хочуть запровадити корпоративний податок в IT-індустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні планують створити корпоративний податок у сфері інформаційних технологій. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Ми дуже сподіваємося, що у нас з'явиться корпоративний податок... Тобто, якщо ти інкорпоруєшся в "Дія City", то ти не платиш податки, поки ти дійсно не отримав дивіденди, і ти їх хочеш зібрати, й тільки тоді ти платиш податки", - розповів Борняков.
За його словами, це спрощує механізм інвестування.
"Для стартапів ми хочемо створити особливі умови. Наприклад, наразі ми працюємо над створенням середовища, де можна тестувати фінансові рішення. Іншими словами, зробити все, щоб дослідницькі центри створювалися тут і розвивалися", - сказав він.
Довідка: Дія City — це цифрова бізнес-країна, в якій не існує меж для інвестицій, створення робочих місць чи розробки новітніх технологій. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати найамбітніші інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні. Передбачене, зокрема, вдосконалення процедури отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.