В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрии

"Мы очень надеемся, что у нас появится корпоративный налог... То есть, если ты инкорпоруешся в "Дія City", то ты не платишь налоги, пока ты действительно не получил дивиденды, и ты их хочешь собрать, и только тогда ты платишь налоги", - рассказал Борняков.

По его словам, это упрощает механизм инвестирования.

"Для стартапов мы хотим создать особые условия. Например, сейчас мы работаем над созданием среды, где можно тестировать финансовые решения. Иными словами, сделать все, чтобы исследовательские центры создавались здесь и развивались", - сказал он.

Справка: Дія City - это цифровая бизнес-страна, в которой не существует границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи без вмешательства государства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ІТ-индустрии в Украине. Предусмотрено, в частности, совершенствованик процедуры получения иностранными ІТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину.



