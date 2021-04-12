В Україні дозволили відкривати філії іноземним вишам

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет міністрів надав можливість створення територіальних структурних підрозділів кращих іноземних вищих навчальних закладів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Цитата

“Відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах”, — зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Деталі

Дозвіл на діяльність освітньої установи видаватиметься МОН.

Також зазначається, що для отримання дозволу на утворення підрозділу іноземний заклад має подати до Міносвіти копії установчих документів та інші документи, які містять таку інформацію:

  • наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;
  • досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;
  • мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;
  • місцезнаходження територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;
  • характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.

Крім того, іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

Зазначається, що дозвіл не надаватиметься тим закладам вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта.

Доповнення

Нещодавно Кабмін підтримав продовження дії угоди з урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій.

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