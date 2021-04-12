В Украине разрешили открывать филиалы иностранным вузам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров предоставил возможность создания территориальных структурных подразделений лучших иностранных высших учебных заведений в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
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“Отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Итак, лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах”, — отметил заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.
Детали
Разрешение на деятельность образовательного учреждения будет выдаваться МОН.
Также отмечается, что для получения разрешения на создание подразделения иностранный заведение должно подать в Минобразования копии учредительных документов и другие документы, содержащие такую информацию:
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- наличие лицензии (других документов разрешительного характера) на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;
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- опыт создания и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом
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- цель открытия и виды деятельности территориально обособленного структурного подразделения, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;
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- местонахождение территориально обособленного структурного подразделения, котороепланируется создать, и запланированное количество работников, в том числе иностранных граждан, которые будут работать в территориально обособленном структурном подразделении;
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- характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.
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Кроме того, иностранные учреждения высшего образования при подаче документов должны входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.
Отмечается, что разрешение не будет предоставляться тем заведениям высшего образования, которые являются юридическим лицом с иностранными инвестициями государства-агрессора или государства-оккупанта или юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора или государства-оккупанта.
Дополнение
Недавно Кабмин поддержал продление действия соглашения с правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.