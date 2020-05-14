В Україні вперше добова кількість видужалих від COVID-19 перевищила нові зареєстровані випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні за минулу добу вперше кількість людей, які одужали від COVID-19, перевищила кількість нових зафіксованих випадків хвороби - 427 проти 422. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 422 особи, з них 42 дитини та 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому, сьогодні у нас рекордна кількість одужавших - 427. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні, кількість осіб, яка одужала, перевищила кількість осіб, яка захворіла", - сказав Максим Степанов.
Він додав, що з 16 тис. 847 осіб хворих - 1172 дитини та 3278 медпрацівників.
"При цьому, загалом одужало 4143 особи. Летальних випадків 456", - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 - летальні.