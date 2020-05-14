В Україні вперше добова кількість видужалих від COVID-19 перевищила нові зареєстровані випадки

"За минулу добу захворіло 422 особи, з них 42 дитини та 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому, сьогодні у нас рекордна кількість одужавших - 427. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні, кількість осіб, яка одужала, перевищила кількість осіб, яка захворіла", - сказав Максим Степанов.

Він додав, що з 16 тис. 847 осіб хворих - 1172 дитини та 3278 медпрацівників.

"При цьому, загалом одужало 4143 особи. Летальних випадків 456", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 - летальні.