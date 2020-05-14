В Украине впервые суточное количество выздоровевших от COVID-19 превысило новые зарегистрированные случаи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине за минувшие сутки впервые количество людей, которые выздоровели от COVID-19, превысило количество новых зафиксированных случаев болезни - 427 против 422. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. Были госпитализированы 136 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом, сегодня у нас рекордное количество выздоровевших - 427. Впервые за весь ход коронавируса в Украине, количество лиц, которое выздоровело, превысило количество человек, которые заболели", - сказал Максим Степанов.
Он добавил, что с 16 тыс. 847 человек больных - 1172 ребенка и 3278 медработников.
"При этом, в общем выздоровели 4143 человека. Летальных случаев 456", - добавил Максим Степанов.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев COVID-19, из них 456 - летальные.