В Україні до шкіл зарахували вже близько 420 тис. першачків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 10 серпня 2020 року до перших класів загальноосвітніх шкіл в Україні зарахували 417,7 тис. дітей. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
"За оперативною інформацією органів управління освітою, станом на 10 серпня 2020 року до 1-х класів закладів загальної середньої освіти зараховано 417,7 тис. дітей. З них у сільській місцевості – 127,9 тис. учнів", - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що найбільше дітей зарахували у Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській, Київській областях та місті Києві.
Крім того, зазначається, що відповідно до Закону України "Про освіту" початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Водночас, пунктом 1.4 постанови Головного державного санітарного лікаря України від 29 липня 2009 року № 20 рекомендовано не допускати прийом до школи дітей молодше 5 років 8 місяців.
Нагадаємо, цього року столичні школи очікують близько 32 тисяч першокласників.
Також нагадаємо, у МОЗ розповідали, як відбуватиметься навчання у школах у період пандемії.