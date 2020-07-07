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Цього року столичні школи очікують близько 32 тисяч першокласників – КМДА

Цього року столичні школи очікують близько 32 тисяч першокласників – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Цього року школи Києва очікують близько 32 тисяч першокласників. Загалом у школах столиці залишилося понад 3 тисячі вільних місць. Про це заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, 1 липня у школах Києва завершився прийом документів до перших класів. Як вказано, майже 99% родин уже визначились із конкретним місцем навчання своєї дитини. Третина з них скористалася гарантованим правом першочергового зарахування.

"Цьогоріч столичні школи очікують майже 32 тисячі першокласників. Після першого етапу зарахування в кожній третій школі Києва лишилися вільні місця, загалом – понад 3 тисячі. Батьки можуть ознайомитись із інформацією про наявність таких місць на вебсайтах шкіл. Як минулого, так і цього року, право на гарантоване зарахування мали діти з сімей, що проживають на території обслуговування школи, мають старших братиків/сестричок – учнів обраного закладу або ж є випускниками дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти чи є дитиною працівника обраної школи", – повідомив Мондриївський.

При цьому, 9 липня відбуватиметься процедура жеребкування "за правом вибору" в закладах освіти. Після цього етапу школи знову опублікують кількість наявних місць та продовжать прийом документів до перших класів.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки спростували інформацію, що з 1 вересня 2020 року учні переходять на дистанційну форму навчання.

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