В Украине в школы зачислили уже около 420 тыс. первоклассников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 10 августа 2020 года в первые классы общеобразовательных школ в Украине зачислили 417,7 тыс. детей. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
"По оперативной информации органов управления образованием, по состоянию на 10 августа 2020 года в 1-е классы учреждений общего среднего образования зачислено 417,7 тыс. детей. Из них в сельской местности - 127,9 тыс. учеников", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что больше всего детей зачислили в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской областях и городе Киеве.
Кроме того, отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" начальное образование приобретается, как правило, с шести лет. В то же время, пунктом 1.4 постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 29 июля 2009 года № 20 рекомендовано не допускать прием в школу детей младше 5 лет 8 месяцев.
Напомним, в этом году столичные школы ожидают около 32 тысяч первоклассников.
Также напомним, в Минздраве рассказывали, как будет происходить обучение в школах в период пандемии.