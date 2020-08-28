В Україні до лікарень постачали підроблені ПЛР-тести на "ковід" - ДФС

У ДФС повідомили, що під час досудового розслідування встановлена група харків’ян, якими з метою особистої наживи, в 2020 році налагоджено підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на наявність COVID-19, які, в подальшому, через підставних фізичних осіб- підприємців поставлялися до лікарських установ.

“Вказана група осіб, з метою приховування злочинної діяльності та введення покупців в оману, в супровідних документах на продукцію зазначали інші (легальні) місця її виготовлення”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що виробництво наборів проводилось з грубим порушенням правил та норм їх виготовлення. У шахраїв вилучили засоби для тестування на суму близько 12 мільйонів, 200 тисяч одиниць готових наборів, а також сировину для виробництва ще біля 400 тисяч.

“Слідство триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу”, — додали в ДФС.

Нагадаємо, у Херсоні за фактом закупівлі ПЛР-тестів в компанії “Укргентеху”, СБУ розпочало кримінальне провадження. Вказувалося, що держустанова закупила засоби (тести), які є нерекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії “Центру громадського здоров’я МОЗ України”.

І дійсно, ще в травні ПЛР-тести “Укргентеху” досліджували на відповідність заявленим характеристикам у ЦГЗ МОЗ. Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19”, — було сказано у документі Центру за підсумками проведених досліджень.