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В Украине в больницы поставляли поддельные ПЦР-тесты на "ковид" - ГФС

Киев • УНН

 • 28367 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области обнаружили незаконное производство наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

В Украине в больницы поставляли поддельные ПЦР-тесты на "ковид" - ГФС

В ГФС сообщили, что во время досудебного расследования установлена группа харьковчан, которой с целью личной наживы, в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения.

"Указанная группа лиц, с целью сокрытия преступной деятельности и введение покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию отмечали другие (легальные) места ее изготовления", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что производство наборов проводилось с грубым нарушением правил и норм их изготовления. У мошенников изъяли средства для тестирования на сумму около 12 млн, 200 тыс. единиц готовых наборов, а также сырье для производства еще около 400 тыс.

"Следствие продолжается. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса", - добавили в ГФС.

Напомним, в Херсоне по факту закупки ПЦР-тестов в компании "Укргентеха", СБУ начала уголовное производство. Указывалось, что госучреждение закупило средства (тесты), которые являются нерекомендоваными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья МОЗ Украины".

И действительно, еще в мае ПЦР-тесты "Укргентеха" исследовали на соответствие заявленным характеристикам в ЦОЗ Минздрава. Об этом, в частности, говорилось в письме ЦОЗ Минздрава.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - было сказано в документе Центра по итогам проведенных исследований.

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