В Україні до 80% ПЛР-тестувань роблять за державні кошти — Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні від 75% до 80% ПЛР-тестувань роблять за рахунок державних лабораторій. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
“В загальній кількості тестування, які ми робимо, десь від 75% до 80% ми робимо за рахунок державних лабораторій... Коли потужностей лабораторій не вистачає ми передаємо (до приватних лабораторій — ред.), щоб не було черги... Відносно суми коштів, яка сплачується, це близько 720-750 грн, яке ми сплачуємо за одне тестування”, — сказав Степанов.
Як повідомлялося, МОЗ планує дозволити лікарям “первинки” відбирати матеріали для тестування пацієнтів на COVID-19.
Нагадаємо, Степанов повідомляв, що випробування вітчизняних ІФА тест-систем на виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 успішно завершено, і вони вже запроваджуються в Україні для використання.