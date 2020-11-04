В Україні до 80% ПЛР-тестувань роблять за державні кошти — Степанов

“В загальній кількості тестування, які ми робимо, десь від 75% до 80% ми робимо за рахунок державних лабораторій... Коли потужностей лабораторій не вистачає ми передаємо (до приватних лабораторій — ред.), щоб не було черги... Відносно суми коштів, яка сплачується, це близько 720-750 грн, яке ми сплачуємо за одне тестування”, — сказав Степанов.

Як повідомлялося, МОЗ планує дозволити лікарям “первинки” відбирати матеріали для тестування пацієнтів на COVID-19.

Нагадаємо, Степанов повідомляв, що випробування вітчизняних ІФА тест-систем на виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 успішно завершено, і вони вже запроваджуються в Україні для використання.