В Украине до 80% ПЦР-тестов делают за государственные средства - Степанов

“В общей сложности тестирования, которые мы делаем, где-то от 75% до 80% мы делаем за счет государственных лабораторий... Когда мощностей лабораторий не хватает мы передаем (в частные лаборатории — ред.), чтобы не было очереди... В отношении суммы средств, выплачиваемой, это около 720-750 грн, которые мы платим за одно тестирование”, — сказал Степанов.

Как сообщалось, МОЗ планирует разрешить врачам “первички” отбирать материалы для тестирования пациентов на COVID-19.

Напомним, Степанов сообщал, что испытания отечественных ИФА тест-систем на выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 успешно завершено, и они уже внедряются в Украине для использования.