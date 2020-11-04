В Украине до 80% ПЦР-тестов делают за государственные средства - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине от 75% до 80% ПЦР-тестов делают за счет государственных лабораторий. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
“В общей сложности тестирования, которые мы делаем, где-то от 75% до 80% мы делаем за счет государственных лабораторий... Когда мощностей лабораторий не хватает мы передаем (в частные лаборатории — ред.), чтобы не было очереди... В отношении суммы средств, выплачиваемой, это около 720-750 грн, которые мы платим за одно тестирование”, — сказал Степанов.
Как сообщалось, МОЗ планирует разрешить врачам “первички” отбирать материалы для тестирования пациентов на COVID-19.
Напомним, Степанов сообщал, что испытания отечественных ИФА тест-систем на выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 успешно завершено, и они уже внедряются в Украине для использования.