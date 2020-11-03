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МОЗ планує дозволити лікарям "первинки" відбирати матеріали для тестування пацієнтів на COVID-19

МОЗ планує дозволити лікарям "первинки" відбирати матеріали для тестування пацієнтів на COVID-19

Київ • УНН

 • 13767 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я планує внести зміни до наказу №504, що дозволить лікарям "первинки" відбирати матеріали для тестування пацієнтів на коронавірусну хворобу COVID-19 та самостійно проводити експрес-тестування. Про це під час брифінгу розповіла перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як, передає кореспондент УНН.

"Крім того, хочу вам розповісти про те, що ми напрацювали певні зміни до певних наказів Міністерства охорони здоров'я, а саме зміни до наказу №504, який регламентує порядок надання первинної медичної допомоги. У цьому наказі ми передбачаємо розширити перелік послуг на "первинці" у частині забезпечення відбору зразків матеріалів для тестування на COVID-19, а також швидких тестів…", - розповіла Садов’як.

Також, за її словами, МОЗ планує дозволити лікарям "первинки" видавати лікарняні до 15 днів.

"(Пропонується внести зміни до наказу – ред.) №455 про затвердження інструкції щодо порядку видачі документів, які свідчать про тимчасову непрацездатність громадян. Ці зміни дадуть змогу лікарям в амбулаторно-поліклінічних закладах видавати листок непрацездатності до 15 днів пацієнтам з коронавірусною хворобою на весь період лікування та самоізоляції, до цього лікар мав право видавати до 10 днів. Також пропонується виключити вимогу видавати лікарняний за місцем проживання або роботи, що значно спростить процедуру отримання листка непрацездатності для осіб, що уклали декларацію з сімейним лікарем в іншій місцевості", - розповіла Садов’як.

Нагадаємо, Садов’як розповіла, що у МОЗ змінили перелік критеріїв для госпіталізації осіб з підозрою та хворих на COVID-19.

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