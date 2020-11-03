МОЗ планує дозволити лікарям "первинки" відбирати матеріали для тестування пацієнтів на COVID-19

"Крім того, хочу вам розповісти про те, що ми напрацювали певні зміни до певних наказів Міністерства охорони здоров'я, а саме зміни до наказу №504, який регламентує порядок надання первинної медичної допомоги. У цьому наказі ми передбачаємо розширити перелік послуг на "первинці" у частині забезпечення відбору зразків матеріалів для тестування на COVID-19, а також швидких тестів…", - розповіла Садов’як.

Також, за її словами, МОЗ планує дозволити лікарям "первинки" видавати лікарняні до 15 днів.

"(Пропонується внести зміни до наказу – ред.) №455 про затвердження інструкції щодо порядку видачі документів, які свідчать про тимчасову непрацездатність громадян. Ці зміни дадуть змогу лікарям в амбулаторно-поліклінічних закладах видавати листок непрацездатності до 15 днів пацієнтам з коронавірусною хворобою на весь період лікування та самоізоляції, до цього лікар мав право видавати до 10 днів. Також пропонується виключити вимогу видавати лікарняний за місцем проживання або роботи, що значно спростить процедуру отримання листка непрацездатності для осіб, що уклали декларацію з сімейним лікарем в іншій місцевості", - розповіла Садов’як.

Нагадаємо, Садов’як розповіла, що у МОЗ змінили перелік критеріїв для госпіталізації осіб з підозрою та хворих на COVID-19.