Минздрав планирует разрешить врачам "первички" отбирать материалы для тестирования пациентов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует внести изменения в приказ №504, что позволит врачам "первички" отбирать материалы для тестирования пациентов на коронавирусную болезнь COVID-19 и самостоятельно проводить экспресс-тестирование. Об этом во время брифинга рассказала первая заместительница министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.
"Кроме того, хочу вам рассказать о том, что мы наработали определенные изменения в определенных приказах Министерства здравоохранения, а именно изменения в приказ №504, который регламентирует порядок оказания первичной медицинской помощи. В этом приказе мы предполагаем расширить перечень услуг на "первичке" в части обеспечения отбора образцов материалов для тестирования на COVID-19, а также быстрых тестов...", - рассказала Садовьяк.
Также, по ее словам, Минздрав планирует разрешить врачам "первички" выдавать больничные до 15 дней.
"(Предлагается внести изменения в приказ - ред.) №455 об утверждении инструкции о порядке выдачи документов, свидетельствующих о временной нетрудоспособности граждан. Эти изменения позволят врачам в амбулаторно-поликлинических учреждениях выдавать листок нетрудоспособности до 15 дней пациентам с коронавирусной болезнью на весь период лечения и самоизоляции, до этого врач имел право выдавать до 10 дней. Также предлагается исключить требование выдавать больничный по месту жительства или работы, что значительно упростит процедуру получения листка нетрудоспособности для лиц, заключивших декларацию с семейным врачом в другой местности", - рассказала Садовьяк.
Напомним, Садовьяк рассказала, что в Минздраве изменили перечень критериев для госпитализации лиц с подозрением и больных COVID-19.