В Україні до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні до 20% хворих на корона вірусну хворобу COVID-19 потребують госпіталізації. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. В середньому до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації", - сказав міністр.
Водночас, з його слів, розрахунки ведуться відповідно до показників щотижневої статистики.
Нагадаємо, за даними РНБО, в Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі.