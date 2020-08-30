В Украине до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации - Степанов

"Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации", - сказал министр.

В то же время, по его словам, расчеты ведутся в соответствии с показателями еженедельной статистики.

Напомним, по данным СНБО, в Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более чем 2 тысячи.