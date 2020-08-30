В Украине до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине до 20% больных коронавирусной болезнью COVID-19 нуждаются в госпитализации. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода, передает УНН.
"Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации", - сказал министр.
В то же время, по его словам, расчеты ведутся в соответствии с показателями еженедельной статистики.
Напомним, по данным СНБО, в Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более чем 2 тысячи.