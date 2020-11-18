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В Україні діють "пріоритетні години" для людей похилого віку у магазинах - Степанов

В Україні діють "пріоритетні години" для людей похилого віку у магазинах - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада УНН. В Україні з 10:00 до 12:00 діють "пріоритетні години" для людей похилого віку у закладах торгівлі і спрямовані на зменшення контактів людей літнього віку з більш молодшими людьми для зменшення ризику інфікування COVID-19. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"Літні люди... Вони відносяться до групи ризику по COVID-19. Для того, щоб вони менше контактували з людьми, які більш молодші, і щоб у них був менший ризик інфікування, саме тому, щоб розвести потоки різних груп, ми ввели ці години з 10:00 до 12:00, тому що, як правило, літні люди перебувають вдома, вони не працюють, а це час, коли решта людей перебуває на роботі, тому ми встановили такі години з 10:00 до 12:00. Це правильно, і ми рекомендуємо це робити у такий спосіб. Думаю, до нас дослухаються, і заклади торгівлі і всі решта, до кого відноситься ця рекомендація", - зазначив він.

За його словами, така рекомендація діє на період карантину.

"Вони вже діють (рекомендації - ред.), вони були введені відповідною постановою уряду. А щодо реагування, то мені здається, повинні реагувати – це повага до літніх людей. Я хочу вірити, що українці з повагою повинні відноситися до такої категорії людей. Ми говоримо про час карантину, тому що всі ті рекомендації та правила, які ми вводимо, вони направлені на боротьбу з COVID-19, що це пов’язано перш за все з можливістю інфікування цих людей, які достатньо важко переносять цю хворобу... І найбільший відсоток померлих - це люди 65+, тому для нас максимально важливо створити умови, щоб менший був ризик інфікування на цю важку хворобу", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 листопада 2020 року зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 570 153 особи, одужало – 259 079 осіб, зафіксовано 10 112 летальних випадків.

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