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В Украине действуют "приоритетные часы" для пожилых людей в магазинах - Степанов

В Украине действуют "приоритетные часы" для пожилых людей в магазинах - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября УНН. В Украине с 10:00 до 12:00 действуют "приоритетные часы" для пожилых людей в учреждениях торговли и направлены на уменьшение контактов людей пожилого возраста с более младшими людьми для уменьшения риска инфицирования COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Пожилые люди... Они относятся к группе риска по COVID-19. Для того, чтобы они меньше контактировали с людьми, которые более молодые, и чтобы у них был меньше риск инфицирования, поэтому, чтобы развести потоки различных групп, мы ввели эти часы с 10:00 до 12:00, потому что, как правило, пожилые люди находятся дома, они не работают, а это время, когда остальные люди находится на работе, поэтому мы установили такие часы с 10:00 до 12:00. Это правильно, и мы рекомендуем это делать таким образом. Думаю, к нам прислушиваются, и учреждения торговли и все остальные, к кому относится эта рекомендация", - отметил он.

По его словам, такая рекомендация действует на период карантина.

"Они уже действуют (рекомендации - ред.), они были введены соответствующим постановлением правительства. А по реагированию, то мне кажется, должны реагировать - это уважение к пожилым людям. Я хочу верить, что украинцы с уважением должны относиться к такой категории людей. Мы говорим о времени карантина, потому что все те рекомендации и правила, которые мы вводим, они направлены на борьбу с COVID-19, это связано прежде всего с возможностью инфицирования этих людей, которые достаточно тяжело переносят эту болезнь... И самый большой процент умерших - это люди 65+, поэтому для нас очень важно создать условия, чтобы меньше был риск инфицирования этой тяжелой болезнью", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 570 153 человека, выздоровели - 259 079 человек, зафиксировано 10 112 летальных случаев.

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