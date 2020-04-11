В Україні COVID-19 захворіло 163 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні на COVID-19 захворіло вже 2511 людей. Серед них — 163 дитини. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Протягом доби в Україні лабораторно підтверджено 308 випадків коронавірусної хвороби. З них 18 дітей. Всього в Україні наразі маємо 2511 випадків, 163 дитини захворіло. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована в місті Київ — 48 випадків. Друге місце в Житомирській області — 45 випадків, далі йде Вінницька область — 40 випадків і Чернівецька — 39 випадків”, — сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 100 тисяч осіб.