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В Україні COVID-19 захворіло 163 дитини

В Україні COVID-19 захворіло 163 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні на COVID-19 захворіло вже 2511 людей. Серед них — 163 дитини. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Протягом доби в Україні лабораторно підтверджено 308 випадків коронавірусної хвороби. З них 18 дітей. Всього в Україні наразі маємо 2511 випадків, 163 дитини захворіло. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована в місті Київ — 48 випадків. Друге місце в Житомирській області — 45 випадків, далі йде Вінницька область — 40 випадків і Чернівецька — 39 випадків”, — сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 100 тисяч осіб.

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