В Украине COVID-19 заболело 163 ребенка

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50965 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73808 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73292 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100757 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80945 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102007 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105640 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130265 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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4 марта, 18:57 • 106529 просмотра
Актуальное
В Украине COVID-19 заболело 163 ребенка

В Украине COVID-19 заболело 163 ребенка

Киев  •  УНН

 • 13484 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине на COVID-19 заболело уже 2 511 человек. Среди них — 163 ребенка. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“В течение суток в Украине лабораторно подтверждено 308 случаев коронавирусной болезни. Из них 18 детей. Всего в Украине сейчас имеем 2511 случаев, 163 ребенка заболело. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в городе Киев — 48 случаев. Второе место в Житомирской области — 45 случаев, далее идет Винницкая область — 40 случаев и Черновицкая — 39 случаев”, — сказал Ляшко.

Напомним, количество смертей от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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