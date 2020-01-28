В Україні через високий рівень захворюваності у 9 областях школи закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У дев’яти областях України через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип школи закрили на карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційні дані.
Так, за даними Одеської міської ради, школи міста закрили на двотижневий карантин. Зазначається, що всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5 618 одеситів, з яких 74% склали діти до 17-ти років.
Згідно з даними Запорізького обласного лабораторного центру, на карантин відправили всі школи та дитсадки у місті Бердянську, а також навчання припинено у чотирьох школах області (Тимошівська ЗОШ Михайлівського району, Молочанська ЗОШ Токмацького району, Новоолексіївський НВК Приморського району та Владівська ЗОШ Чернігівського району).
У Сумській ОДА зазначають, що загальний стан захворюваності населення Сумщини на грип досяг порогового рівня і складає 527,8 осіб на 100 тисяч населення. Загальна кількість хворих 5696 осіб, серед яких 3880 дітей, що становить 68,1%.Через що, навчальний процес у 15 загальноосвітніх школах області.
Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, на карантин повністю закриті 18 шкіл у Добропіллі, 16 — у Покровську, 10 — у Селидовому, 9 — у Мирнограді, 4 — в Новогродівці, по одній — у Лимані та Мангушському районі. Частково — у Маріуполі (7) та Краматорську. Окрім того, у 59 школах повністю призупинено навчання, у 9 школах — частково.
У Житомирській міській раді повідомили, що з 27 січня до 5 лютого буде тимчасово призупинено освітній процес у закладах загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, 1-4 класах навчально-виховних комплексів, закладах позашкільної освіти, закладах професійно-технічної освіти, а також комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах музичних та художніх школах.
У Волинській ОДА зазначили, що в області закрито на карантин 9 шкіл та дитсадок. Більшість начальних закладів відновить роботу на початку лютого.
На Рівненщині, за даними Рівненського лабораторного обласного центру, за минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції (ГРІ). Всього захворіло 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей. Так, припинене навчання у 39 загальноосвітніх навчальних закладах області (31 у Костопільському, 3 — Радивилівському, 1 — Зарічненському, 1 — Корецькому районах, 3 — м. Острог) та у 2 дитячих дошкільних закладах (Корецький район).
Як повідомляє в.о. директора департаменту освіти та науки Віницької ОДА Володимир Буняк, у Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому та Тиврівському района.
У Києві в одній школі повністю та ще 8 частково призупинений освітній процес через збільшення захворюваності на грип та ОРВІ. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня.
Як раніше повідомлялося в УНН, Київ з організаційної точки зору готовий до корнавірусу, проте у столиці жодного випадку наразі не зафіксовано.