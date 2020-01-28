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В Україні через високий рівень захворюваності у 9 областях школи закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У дев’яти областях України через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип школи закрили на карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційні дані.

В Україні через високий рівень захворюваності у 9 областях школи закрили на карантин

Так, за даними Одеської міської ради, школи міста закрили на двотижневий карантин. Зазначається, що всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5 618 одеситів, з яких 74% склали діти до 17-ти років.

Згідно з даними Запорізького обласного лабораторного центру, на карантин відправили всі школи та дитсадки у місті Бердянську, а також навчання припинено у чотирьох школах області (Тимошівська ЗОШ Михайлівського району, Молочанська ЗОШ Токмацького району, Новоолексіївський НВК Приморського району та Владівська ЗОШ Чернігівського району).

У Сумській ОДА зазначають, що загальний стан захворюваності населення Сумщини на грип досяг порогового рівня і складає 527,8 осіб на 100 тисяч населення. Загальна кількість хворих 5696 осіб, серед яких 3880 дітей, що становить 68,1%.Через що, навчальний процес у 15 загальноосвітніх школах області.

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, на карантин повністю закриті 18 шкіл у Добропіллі, 16 — у Покровську, 10 — у Селидовому, 9 — у Мирнограді, 4 — в Новогродівці, по одній — у Лимані та Мангушському районі. Частково — у Маріуполі (7) та Краматорську. Окрім того, у 59 школах повністю призупинено навчання, у 9 школах — частково.

У Житомирській міській раді повідомили, що з 27 січня до 5 лютого буде тимчасово призупинено освітній процес у закладах загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, 1-4 класах навчально-виховних комплексів, закладах позашкільної освіти, закладах професійно-технічної освіти, а також комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах музичних та художніх школах.

У Волинській ОДА зазначили, що в області закрито на карантин 9 шкіл та дитсадок. Більшість начальних закладів відновить роботу на початку лютого.

На Рівненщині, за даними Рівненського лабораторного обласного центру, за минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції (ГРІ). Всього захворіло 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей. Так, припинене навчання у 39 загальноосвітніх навчальних закладах області (31 у Костопільському, 3 — Радивилівському, 1 — Зарічненському, 1 — Корецькому районах, 3 — м. Острог) та у 2 дитячих дошкільних закладах (Корецький район).

Як повідомляє в.о. директора департаменту освіти та науки Віницької ОДА Володимир Буняк, у Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому та Тиврівському района.

У Києві в одній школі повністю та ще 8 частково призупинений освітній процес через збільшення захворюваності на грип та ОРВІ. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня.

Як раніше повідомлялося в УНН, Київ з організаційної точки зору готовий до корнавірусу, проте у столиці жодного випадку наразі не зафіксовано.

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