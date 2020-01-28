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В Украине за высокого уровня заболеваемости в 9 областях школы закрыли в карантин

Киев • УНН

 • 17682 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В девяти областях Украины за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом школы закрыли на карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные.

В Украине за высокого уровня заболеваемости в 9 областях школы закрыли в карантин

Так, по данным Одесского городского совета, школы города закрыли на двухнедельный карантин. Отмечается, что всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5 618 одесситов, из которых 74% составили дети до 17-ти лет.

Согласно данным Запорожского областного лабораторного центра, на карантин отправили все школы и детсады в городе Бердянске, а также обучение приостановлено в четырех школах области (Тымошевский ООШ Михайловского района, Молочанская ООШ Токмакского района, Новоалексеевский НПК Приморского района и Владовская ООШ Черниговского района).

В Сумской ОГА отмечают, что общее состояние заболеваемости населения Сумщины гриппом достигло порогового уровня и составляет 527,8 человек на 100 тысяч населения. Общее количество заболевших 5 696 человек, среди которых 3 880 детей, что составляет 68,1% .Через что учебный процесс в 15 общеобразовательных школах области.

Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, на карантин полностью закрыты 18 школ в Доброполье, 16 — в Покровске, 10 — в Селидово, 9 — в Мирнограде, 4 — в Новогродовке, по одной — в Лимане и Мангушском районе. Частично — в Мариуполе (7) и Краматорске. Кроме того, в 59 школах полностью приостановлены занятия, в 9 школах — частично.

В Житомирском городском совете сообщили, что с 27 января по 5 февраля будет временно приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности, 1-4 классах учебно-воспитательных комплексов, учреждениях дополнительного образования, учреждениях профессионально-технического образования, а также коммунальных начальных специализированных художественных учебных заведениях музыкальных и художественных школах.

В Волынской ОГА отметили, что в области закрыты на карантин 9 школ и детсад. Большинство учебных заведений возобновит работу в начале февраля.

В Ровенской области, по данным Ровенского лабораторного областного центра, за прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Всего заболело 7 819 человек, из них 5 505 (70,4%) детей. Так, прекращено обучение в 39 общеобразовательных учебных заведениях области (31 в Костопольском, 3 — Радивиливском, 1 — Заречненском, 1 — Корецком районах, 3 — г. Острог) и в 2 детских дошкольных учреждениях (Корецкий район).

Как сообщает и.о. директора департамента образования и науки Винницкий ОГА Владимир Буняк, в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.

В Киеве в одной школе полностью и еще 8 частично приостановлен образовательный процесс из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей — на 26% больше, чем на прошлой неделе.

Как ранее сообщалось в УНН, Киев с организационной точки зрения готов к корнавирусу, однако в столице ни одного случая пока не зафиксировано.

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