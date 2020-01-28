В Украине за высокого уровня заболеваемости в 9 областях школы закрыли в карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В девяти областях Украины за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом школы закрыли на карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные.
Так, по данным Одесского городского совета, школы города закрыли на двухнедельный карантин. Отмечается, что всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5 618 одесситов, из которых 74% составили дети до 17-ти лет.
Согласно данным Запорожского областного лабораторного центра, на карантин отправили все школы и детсады в городе Бердянске, а также обучение приостановлено в четырех школах области (Тымошевский ООШ Михайловского района, Молочанская ООШ Токмакского района, Новоалексеевский НПК Приморского района и Владовская ООШ Черниговского района).
В Сумской ОГА отмечают, что общее состояние заболеваемости населения Сумщины гриппом достигло порогового уровня и составляет 527,8 человек на 100 тысяч населения. Общее количество заболевших 5 696 человек, среди которых 3 880 детей, что составляет 68,1% .Через что учебный процесс в 15 общеобразовательных школах области.
Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, на карантин полностью закрыты 18 школ в Доброполье, 16 — в Покровске, 10 — в Селидово, 9 — в Мирнограде, 4 — в Новогродовке, по одной — в Лимане и Мангушском районе. Частично — в Мариуполе (7) и Краматорске. Кроме того, в 59 школах полностью приостановлены занятия, в 9 школах — частично.
В Житомирском городском совете сообщили, что с 27 января по 5 февраля будет временно приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности, 1-4 классах учебно-воспитательных комплексов, учреждениях дополнительного образования, учреждениях профессионально-технического образования, а также коммунальных начальных специализированных художественных учебных заведениях музыкальных и художественных школах.
В Волынской ОГА отметили, что в области закрыты на карантин 9 школ и детсад. Большинство учебных заведений возобновит работу в начале февраля.
В Ровенской области, по данным Ровенского лабораторного областного центра, за прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Всего заболело 7 819 человек, из них 5 505 (70,4%) детей. Так, прекращено обучение в 39 общеобразовательных учебных заведениях области (31 в Костопольском, 3 — Радивиливском, 1 — Заречненском, 1 — Корецком районах, 3 — г. Острог) и в 2 детских дошкольных учреждениях (Корецкий район).
Как сообщает и.о. директора департамента образования и науки Винницкий ОГА Владимир Буняк, в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.
В Киеве в одной школе полностью и еще 8 частично приостановлен образовательный процесс из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей — на 26% больше, чем на прошлой неделе.
Как ранее сообщалось в УНН, Киев с организационной точки зрения готов к корнавирусу, однако в столице ни одного случая пока не зафиксировано.