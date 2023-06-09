В Україні арештували активи російського депутата на понад 180 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В Україні арештували активи російського депутата, який активно фінансував окупантів, передає УНН із посиланням на СБУ.
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Служба безпеки повідомляє про арешт українських активів володимира зотова, заступника голови бєлгородської обласної думи рф та власника групи компаній "Агро-Білогір'я". Його звинувачують у причетності до фінансування російської збройної агресії проти України. Загальна сума заблокованого майна перевищує 180 млн грн.
Основним об'єктом арешту є активи агрохолдингу, які знаходяться у Дніпропетровській та Херсонській областях. Серед них - виробничі та складські приміщення площею понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках.
За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення рф на територію України, зотов вийшов із співзасновників агрохолдингу, "переписавши" бізнес на своїх родичів. Проте він залишив повний контроль над діяльністю підприємства та спрямовував частину його прибутків на підтримку окупаційних угруповань, які ведуть воєнні дії проти України.
зотов також намагався уникнути санкцій та кримінального переслідування за злочини проти України через оборудку свого депутатського статусу. Він розгорнув інформаційну кампанію в росії, активно рекламуючи надання продовольчої "гуманітарної допомоги" російським військовим на фронті від імені свого підприємства. Повідомлення про допомогу окупантам розміщені на його Телеграм-каналі, сторінці в соцмережі "вконтакте" та офіційному сайті корпорації.
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За даними СБУ, під час обшуків у офісі агрохолдингу, а також у помешканнях та автомобілях директора та бухгалтера підприємства знайдено докази злочинної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили депутату рф про підозру згідно зі статтею 110-2 Кримінального кодексу.
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
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