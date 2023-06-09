Детали

Служба безопасности сообщает об аресте украинских активов владимира зотова, заместителя председателя белгородской областной думы рф и владельца группы компаний "Агро-Белогорье". Его обвиняют в причастности к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. Общая сумма заблокированного имущества превышает 180 млн грн.

Основным объектом ареста являются активы агрохолдинга, которые находятся в Днепропетровской и Херсонской областях. Среди них - производственные и складские помещения площадью более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и почти 4 млн грн на банковских счетах.

По данным следствия, менее чем за год до полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, зотов вышел из соучредителей агрохолдинга, "переписав" бизнес на своих родственников. Однако он оставил полный контроль над деятельностью предприятия и направлял часть его доходов на поддержку оккупационных группировок, ведущих военные действия против Украины.

зотов также пытался избежать санкций и уголовного преследования за преступления против Украины через сделку своего депутатского статуса. Он развернул информационную кампанию в россии, активно рекламируя предоставление продовольственной "гуманитарной помощи" российским военным на фронте от имени своего предприятия. Сообщения о помощи оккупантам размещены на его Телеграм-канале, странице в соцсети "вконтакте" и официальном сайте корпорации.

Добавим

По данным СБУ, во время обысков в офисе агрохолдинга, а также в помещениях и автомобилях директора и бухгалтера предприятия найдены доказательства преступной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили депутату рф о подозрении согласно статье 110-2 Уголовного кодекса.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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