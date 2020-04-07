В Україні 78% хворих на COVID-19 люди до 60 років – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні 78% хворих на COVID-19 люди до 60 років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Знаєте, сьогодні згідно зі статистикою серед захворілих в Україні 78% — це люди до 60 років. Саме тому, що наші люди похилого віку дотримуються самоізоляції, серед них відносно небагато захворілих”, — сказав Зеленський.
За його словами, у боротьбі з коронавірусом є одна дуже небезпечна річ — думати, що тебе це не торкнеться.
“Той хто вважає, що якщо йому не 70 років, а значить він у безпеці, що в нього особливий імунітет, а тому можна не носити маску, не мити руки з милом, не дотримуватися дистанції, й не сидіти вдома, то дуже сильно помиляється та ризикує”, — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 — летальні.