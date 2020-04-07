В Украине 78% больных COVID-19 люди до 60 лет - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине 78% больных COVID-19 люди до 60 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
“Знаете, сегодня согласно статистике среди заболевших в Украине 78% — это люди до 60 лет. Именно потому, что наши старики придерживаются самоизоляции, среди них относительно немного заболевших”, — сказал Зеленский.
По его словам, в борьбе с коронавирусом есть одна очень опасная вещь — думать, что тебя это не коснется.
“Тот, кто считает, что если ему не 70 лет, а значит он в безопасности, что у него особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не соблюдать дистанцию и не сидеть дома, то очень сильно ошибается и рискует”, — подчеркнул Зеленский.
Напомним, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 — летальные.