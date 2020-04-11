В Україні 45 осіб з COVID-19 підключені до апарату штучної вентиляції легень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні до апаратів штучної вентиляції легень підключено 45 осіб. Серед них — жодної дитини. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Наразі на апараті штучної вентиляції легень, тобто, з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, перебуває 45 осіб. Жодної дитини в критичному стані немає”, — сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що за минулу добу госпіталізували 94 особи, з них одна дитина. Всього від початку епідемії було госпіталізовано 1017 осіб.
Нагадаємо, В Україні на COVID-19 захворіло 163 дитини.