В Украине 45 человек с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 45 человек. Среди них — ни одного ребенка. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть с тяжелым течением коронавирусной болезни, находится 45 человек. Ни одного ребенка в критическом состоянии нету”, — сказал Ляшко.
Он добавил, что за минувшие сутки госпитализировали 94 человека, из них один ребенок. Всего с начала эпидемии были госпитализированы 1017 человек.
Напомним, в Украине на COVID-19 заболело 163 ребенка.