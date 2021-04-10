В Україні 32% хворих на COVID-19 старші 60 років - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Коронавірусна інфекція найчастіше вражає людей віком понад 60 років, на сьогодні в Україні показник захворюваності на COVID-19 серед цієї категорії становить 32%. Про це повідомив на зустрічі з журналістами головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає УНН.
Так, за словами Ляшка, ані статистика за останній місяць, ані загальна статистика від початку епідемії, не свідчить про те, що коронавірус “помолодшав”.
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“За останній місяць навіть зменшилася на 0,5% кількість дітей до 18 років, котрі перехворіли. В нас немає динаміки, яка б свідчила, що вірус „помолодшав“. Хоча госпіталізація молодших за віком людей, можливо, збільшилася, ці дані у нас будуть пізніше. Але вікова структура захворівших не змінилася”, — сказав Ляшко.
Деталі
Головний санлікар додав, що, за статистикою МОЗ, 85% померлих від COVID-19 — це також люди віком понад 60 років.
Довідково
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,841 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 квітня, — 17,4 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 4,7 тисячі. Летальних випадків за добу — 398.