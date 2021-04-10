В Україні 32% хворих на COVID-19 старші 60 років - МОЗ

Так, за словами Ляшка, ані статистика за останній місяць, ані загальна статистика від початку епідемії, не свідчить про те, що коронавірус “помолодшав”.

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“За останній місяць навіть зменшилася на 0,5% кількість дітей до 18 років, котрі перехворіли. В нас немає динаміки, яка б свідчила, що вірус „помолодшав“. Хоча госпіталізація молодших за віком людей, можливо, збільшилася, ці дані у нас будуть пізніше. Але вікова структура захворівших не змінилася”, — сказав Ляшко.

Деталі

Головний санлікар додав, що, за статистикою МОЗ, 85% померлих від COVID-19 — це також люди віком понад 60 років.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,841 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 квітня, — 17,4 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 4,7 тисячі. Летальних випадків за добу — 398.