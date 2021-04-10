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В Украине 32% больных COVID-19 старше 60 лет - Минздрав

В Украине 32% больных COVID-19 старше 60 лет - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 22944 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Коронавирусная инфекция чаще всего поражает людей старше 60 лет, на сегодня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 среди этой категории составляет 32%. Об этом сообщил на встрече с журналистами главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает УНН.

Так, по словам Ляшко, ни статистика за последний месяц, ни общая статистика с начала эпидемии, не свидетельствует о том, что коронавирус “помолодел”.

Цитата

“За последний месяц даже уменьшилась на 0,5% количество детей до 18 лет, которые переболели. У нас нет динамики, которая бы свидетельствовала, что вирус „помолодел“. Хотя госпитализация младших по возрасту людей, возможно, увеличилась, эти данные у нас будут позже. Но возрастная структура заболевших не изменилась”, — сказал Ляшко.

Детали

Главный санврач добавил, что, по статистике Минздрава, 85% умерших от COVID-19 — это также люди старше 60 лет.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1841000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 апреля — 17,4 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 4,7 тысячи. Летальных случаев за сутки — 398.

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